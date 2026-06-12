Мексика и ЮАР ярким матчем открыли Чемпионат мира по футболу-2026
- 12.06.2026, 9:49
Мундиаль начался с масштабного шоу.
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал с символического противостояния. Через 16 лет после того, как ЮАР и Мексика открывали Мундиаль в Йоханнесбурге (1:1), история сделала полный круг. Теперь уже легендарная «Ацтека» в Мехико принимала матч-открытие, где мексиканцы пытались на полную воспользоваться фактором родных стен.
О том, как прошла игра, сообщает официальный сайт ФИФА.
Мексика - ЮАР - 2:0
Голы: Киньйонес, 9, Рауль Хименес, 67
Удаление: Ситоле (ЮАР), 50 (прямая красная), Зване (ЮАР), 84 (прямая красная), Монтес (Мексика), 90+2 (прямая красная)
До матча
Перед этой встречей соперники имели за плечами небогатую, но очень яркую историю очных противостояний. В октябре 1993 года и июне 2000 года в товарищеских играх сильнее была Мексика - 4:0 и 4:2 соответственно. Единственную победу сборная ЮАР одержала в июле 2005 года на Золотом кубке КОНКАКАФ, одолев оппонентов со счетом 2:1. Впрочем, наиболее памятная встреча команд состоялась на ЧМ-2010, где в первом же поединке турнира была зафиксирована ничья - 1:1.
Стоит отметить, что Мексика подходила к этой игре как абсолютный лидер по количеству участия в матчах-открытиях мировых первенств. Более того, именно мексиканцы в свое время вошли в историю, сыграв в самом первом матче за всю историю чемпионатов мира 1930 года против Франции.
Масштабное шоу перед стартом
Перед началом поединка зрители на трибунах и у экранов увидели церемонию открытия Мундиаля. Главной звездой шоу стала колумбийская певица Шакира, которая зажгла стадион своим выступлением с песней «Dai Dai». Вместе с ней атмосферу праздника создавали Burna Boy, J Balvin и другие артисты.
После того, как команды провели разминку, стартовала вторая, официальная часть церемонии. За 20 минут до свистка на поле вынесли флаги всех стран-участниц ЧМ-2026. Также прозвучал гимн мундиаля в исполнении Андреа Бочелли и EJAE.
Два гола и три удаления
Первая половина встречи прошла под диктовку сборной Мексики. Хозяева Мундиаля вышли вперед уже на 9-й минуте благодаря грубому привозу от южноафриканцев. Голкипер ЮАР Уильямс отдал неудачную передачу на Ситоле, который тяжело укротил мяч и тут же попал под прессинг Лиры. Мексиканец чисто сыграл на перехвате, направив мяч на Киньйонеса. Тот быстро подработал снаряд под удар и из центра штрафной площадки хладнокровно прошил вратаря - 1:0.
Южноафриканцы оправились ближе к концу тайма, но серьезной угрозы не создали. Зато мексиканцы имели еще несколько роскошных возможностей удвоить преимущество: ЮАР спасали сейвы вратаря Уильямса после ударов Хименеса и стойка, которая приняла на себя выстрел Киньйонеса на 42-й минуте. При полном преимуществе хозяев команды ушли на перерыв.
Очень быстро после отдыха африканская команда осталась в меньшинстве: прямую красную на 50-й минуте получил Ситоле. После этого у ЮАР шансов спасти игру уже не осталось. Главный вопрос был - с каким счетом победят мексиканцы.
Хозяева имели немало возможностей увеличить счет, но воспользовались лишь одной. На 67-й минуте они удвоили преимущество после образцовой атаки. Альварадо с правого фланга выполнил выверенный навес на дальний угол вратарской площадки, где первым на мяче оказался Рауль Хименес - форвард головой уверенно отправил его в сетку.
На 84-й минуте африканцы потеряли еще одного футболиста: после просмотра видеоповтора арбитр показал красную карточку Зване за отмашку. Виновник эпизода вышел на замену лишь за 23 минуты до рокового эпизода.
А уже в компенсированное время бразильский судья Вилтон Сампайо немного подравнял составы: третью прямую красную карточку в матче получил мексиканец Монтес. Поединок так и завершился победой Мексики со счетом 2:0.
Ситуация в группе А и расписание следующих матчей
Кроме Мексики и ЮАР, в квартете А выступают сборные Южной Кореи и Чехии. Свой очный поединок стартового тура они проведут в ночь на 12 июня, в 5:00 по киевскому времени.
Во втором туре командам предстоят следующие противостояния:
18 июня. ЮАР - Чехия
19 июня. Мексика - Южная Корея