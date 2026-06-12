Когда в Беларуси родителям положен выходной?
- 12.06.2026, 10:46
В Минтруда напомнили.
Есть случаи, когда один из родителей может взять дополнительный выходной — и это право ему гарантирует закон. В Минтруда и соцзащиты напомнили о таких случаях.
Если человек воспитывает двоих детей в возрасте до 16 лет, то имеет право на 1 дополнительный выходной в месяц. Оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах.
Воспитание ребенка с инвалидностью дает право на 1 дополнительный выходной в месяц. Оплачивается такой выходной за счет средств социального страхования.
Родитель, воспитывающий 3 и более детей до 16 лет либо ребенка с инвалидностью до 18 лет, также имеет право на 1 дополнительный выходной день в неделю. В этом случае выходной оплачивается за счет средств нанимателя.
— По согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу — ежедневное сокращение рабочего времени на час, — отмечают в Минтруда и соцзащиты.
Кроме того, молодые отцы могут получить «отцовский» отпуск, который предоставляется отцу в первые шесть месяцев после рождения ребенка, чтобы он мог включиться в уход за сыном или дочерью. Срок такого отпуска — до 14 дней.