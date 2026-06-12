На шахте «Беларуськалия» погиб рабочий
- 12.06.2026, 11:40
Еще два человека пострадали.
В шахте «Беларуськалия» в Солигорске произошел смертельный несчастный случай. Во время работ под землей погиб один работник, еще два человека получили травмы, сообщили на предприятии.
Трагедия произошла 11 июня на руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» на горизонте минус 620 метров. При возведении дверной солебетонной перемычки произошло ее разрушение.
«В результате смертельно травмирован крепильщик ПУВ и БВР рудника 1975 года рождения, получили травмы тракторист участка 1991 года рождения и учащийся Солигорского горно-химического колледжа, проходящий учебную практику на руднике», — сообщили на предприятии.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.