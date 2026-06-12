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«Кремлевский режим ждут очень интересные процессы»

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  • 12.06.2026, 10:25
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«Кремлевский режим ждут очень интересные процессы»

Экс-глава МИД Украины поделился прогнозом на конец лета.

Некоторые экономисты прогнозируют, что системные удары Украины по российским логистическим объектам и НПЗ могут существенно повлиять на ход войны. Среди прогнозов даже звучат предположения о заключении мирного соглашения, на которое Россия якобы пойдет уже в середине июля 2026 года.

Бывший министр иностранных дел Украины (2007–2009), дипломат Владимир Огрызко подчеркнул 24 Каналу, что все процессы следует оценивать рационально. Пожалуй, всем очевидно, что у россиян дела идут не слишком хорошо, а подтверждением этого являются последние удары по мостам в оккупированный Крым.

Когда Россия может согласиться на прекращение огня?

«Логистика врага страдает очень сильно. Три из четырех важных мостов перебиты. Возникает вопрос, как поставлять в оккупированный Крым продовольствие, боеприпасы, технику, как вывозить раненых. Армия, у которой нет налаженного снабжения – не может наступать.

Если такими же темпами начнутся операции против оккупантов на фронте,, то можно сказать, что на отдельных направлениях Россия очень быстро столкнется с трудным выбором – сдаваться или отступать», – сказал Владимир Огрызко.

Пока трудно предсказать, когда именно это произойдет: в июле, августе или, возможно, осенью. Все зависит от того, насколько неожиданными для россиян будут наши удары. Впрочем, сомнений не вызывает то, что удары точно будут.

«Я думаю,, что у Путина есть небольшое окно возможностей – примерно до начала осени. Если все будет продолжаться в том же темпе,, то в конечном итоге у него не будет возможностей, продолжать войну», – подчеркнул экс-глава МИД.

Итак, если внутренние и внешние факторы давления на Россию сработают, то это дает основания надеяться, что в середине лета – в начале осени путинский режим ждут очень «интересные» процессы.

Какие негативные изменения уже происходят в России?

По всей России стремительно дорожает бензин, с начала 2026 года цены выросли на 30-40%. По мнению экономистов, это самый тяжелый кризис на топливном рынке за последние 3 года. Наибольший скачок произошел в оккупированном Крыму – на 7,5% за неделю. Из-за дефицита топливо продают по талонам.

На аннексированном полуострове не лучше ситуация и с продуктами. Из-за перебоев с логистикой прилавки в магазинах пустуют. Нет даже товаров первой необходимости. Это вызывает панику среди людей. Некоторые супермаркеты уже ввели ограничения на количество товаров, которое можно приобрести,.

Из-за атак украинских дронов аэропорты в России практически не работают. Тысячи людей застряли в аэропортах, ожидая вылета. Например,, аэропорт Сочи за 2 дня открывали всего на 8 минут. Почти 20 рейсов отменили,, а более 100 задержали. От жары, давки и переутомления многие люди теряют сознание.

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