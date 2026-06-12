В России дефицит бензина и дизельного топлива уже достиг Сибири 8 12.06.2026, 10:41

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География кризиса расширяется.

В России уже около в 25 регионах наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива , что вызвало введение лимитов на продажу и рост цен. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

Дефицит бензина начался на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины, а также в аннексированном Крыму. Оккупационная российская администрация в Крыму ограничила продажу бензина до 20 литров в сутки, ввела талоны, а также запретила пользоваться канистрами.

Но на многих крымских АЗС топлива вообще нет, а там, где оно есть, - за ним выстраиваются многокилометровые очереди.

Потом проблемы с бензином начались в Санкт-Петербурге и Москве. Местные власти ограничили продажу бензина и дизельного топлива до 60-100 литров на одного человека в сутки.

В дальнейшем дефицит автомобильного топлива возник и во многих других регионах России, например, в Белгородской, Курской и Иркутской областях, в Красноярском крае, в Краснодарском крае и в Бурятии. Дефицит привел к росту цен на топливо.

По данным Росстата, с декабря 2025 года по июнь 2026 года средняя цена бензина в РФ увеличилась на 5,6%, а ДТ - на 4,8%.

Российские власти утверждают, что дефицит топлива возник из-за ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Но российские НПЗ являются законным целями для ВСУ, так как они снабжают топливом оккупационную армию РФ, а деньги, полученные от экспорта нефти, Кремль тратит на продолжение войны против Украины.

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