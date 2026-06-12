закрыть
12 июня 2026, пятница, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России дефицит бензина и дизельного топлива уже достиг Сибири

8
  • 12.06.2026, 10:41
  • 2,602
В России дефицит бензина и дизельного топлива уже достиг Сибири

География кризиса расширяется.

В России уже около в 25 регионах наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива , что вызвало введение лимитов на продажу и рост цен. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.

Дефицит бензина начался на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины, а также в аннексированном Крыму. Оккупационная российская администрация в Крыму ограничила продажу бензина до 20 литров в сутки, ввела талоны, а также запретила пользоваться канистрами.

Но на многих крымских АЗС топлива вообще нет, а там, где оно есть, - за ним выстраиваются многокилометровые очереди.

Потом проблемы с бензином начались в Санкт-Петербурге и Москве. Местные власти ограничили продажу бензина и дизельного топлива до 60-100 литров на одного человека в сутки.

В дальнейшем дефицит автомобильного топлива возник и во многих других регионах России, например, в Белгородской, Курской и Иркутской областях, в Красноярском крае, в Краснодарском крае и в Бурятии. Дефицит привел к росту цен на топливо.

По данным Росстата, с декабря 2025 года по июнь 2026 года средняя цена бензина в РФ увеличилась на 5,6%, а ДТ - на 4,8%.

Российские власти утверждают, что дефицит топлива возник из-за ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Но российские НПЗ являются законным целями для ВСУ, так как они снабжают топливом оккупационную армию РФ, а деньги, полученные от экспорта нефти, Кремль тратит на продолжение войны против Украины.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук