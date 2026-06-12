На рынке труда в Минске меняется ситуация

На рынке труда в Минске меняется ситуация2
- 12.06.2026, 10:16
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Врачи по-прежнему в дефиците.
В Минске по-прежнему в дефиците врачи, медсестры, строители, водители и продавцы. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. При этом в столице сокращается общее число вакансий: если в декабре прошлого года было почти 40,2 тысячи предложений от нанимателей, то сейчас — 33,1 тыс.
Около 62% всех вакансий на начало июня было для рабочих (месяцем ранее — 63%).
В промышленности по-прежнему востребованы такие работники, как кладовщик, комплектовщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь, укладчик-упаковщик, фрезеровщик, электромонтер.
В торговле и общепите больше всего требуются контролеры-кассиры, кухонные рабочие, мойщики посуды, официанты, пекари, повара, продавцы.
В строительстве востребованы такие работники, как бетонщик, каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, подсобный рабочий, столяр, штукатур, электрогазосварщик.
Транспортным фирмам требуются водители, монтеры пути, слесари по ремонту, трактористы.
В жилищно-коммунальном хозяйстве востребованы дворники, монтажники оборудования, рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений, слесари-сантехники, уборщики территорий.
Среди специалистов востребованы медработники — медсестры, врачи-специалисты, фельдшеры.
В сферах образования и культуры по-прежнему нужны такие работники, как воспитатель, доцент, мастер производственного обучения, социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель, учитель, руководитель физического воспитания, библиотекарь.
Также организациям требуются инженеры, программисты, бухгалтеры, экономисты, кассиры, специалисты по оказанию розничных банковских услуг.
В столице на 12 июня нужно 33,1 тыс. работников — столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Для сравнения: на 12 мая было почти 33,8 тыс., на 10 апреля — 36,7 тыс., а в декабре 2025-го — почти 40,2 тысячи.