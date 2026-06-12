закрыть
12 июня 2026, пятница, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На рынке труда в Минске меняется ситуация

2
  • 12.06.2026, 10:16
  • 1,554
На рынке труда в Минске меняется ситуация

Врачи по-прежнему в дефиците.

В Минске по-прежнему в дефиците врачи, медсестры, строители, водители и продавцы. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. При этом в столице сокращается общее число вакансий: если в декабре прошлого года было почти 40,2 тысячи предложений от нанимателей, то сейчас — 33,1 тыс.

Около 62% всех вакансий на начало июня было для рабочих (месяцем ранее — 63%).

В промышленности по-прежнему востребованы такие работники, как кладовщик, комплектовщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь, укладчик-упаковщик, фрезеровщик, электромонтер.

В торговле и общепите больше всего требуются контролеры-кассиры, кухонные рабочие, мойщики посуды, официанты, пекари, повара, продавцы.

В строительстве востребованы такие работники, как бетонщик, каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, подсобный рабочий, столяр, штукатур, электрогазосварщик.

Транспортным фирмам требуются водители, монтеры пути, слесари по ремонту, трактористы.

В жилищно-коммунальном хозяйстве востребованы дворники, монтажники оборудования, рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений, слесари-сантехники, уборщики территорий.

Среди специалистов востребованы медработники — медсестры, врачи-специалисты, фельдшеры.

В сферах образования и культуры по-прежнему нужны такие работники, как воспитатель, доцент, мастер производственного обучения, социальный педагог, педагог-организатор, преподаватель, учитель, руководитель физического воспитания, библиотекарь.

Также организациям требуются инженеры, программисты, бухгалтеры, экономисты, кассиры, специалисты по оказанию розничных банковских услуг.

В столице на 12 июня нужно 33,1 тыс. работников — столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. Для сравнения: на 12 мая было почти 33,8 тыс., на 10 апреля — 36,7 тыс., а в декабре 2025-го — почти 40,2 тысячи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук