Axios: США и Иран близки к мирному соглашению 2 12.06.2026, 9:57

Появились первые детали «Меморандума о взаимопонимании».

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США и Иран согласовали текст предварительного соглашения. Она предусматривает, в частности, продление режима прекращения огня на 60 дней и смягчение санкций против Тегерана.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, документ, который может быть подписан в ближайшие дни, является «Меморандумом о взаимопонимании».

Соглашение предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива, смягчение санкций против Ирана и продление режима прекращения огня на 60 дней, включая Ливан.

Согласно меморандуму, Иран обязуется никогда не создавать ядерное оружие и урегулировать вопрос своих запасов обогащенного урана. Взамен США начнут поэтапное смягчение санкций, которое будет зависеть от выполнения Тегераном условий соглашения.

По данным Axios, президент США Дональд Трамп согласился с тем, что одним из вариантов решения проблемы может стать разведение высокообогащенного иранского урана на территории страны под контролем инспекторов ООН.

Документ также предусматривает восстановление довоенных объемов судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней после подписания и прекращения американской блокады.

В то же время издание отмечает, что заявление Трампа о завершении соглашения стало неожиданностью для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам американского источника, в последние дни Нетаньяху оставался в неведении и связывался с союзниками, близкими к администрации Трампа, пытаясь получить информацию.

Дипломат одной из стран-посредников сообщил Axios, что США и Иран согласовали текст соглашения, однако оно все еще нуждается в окончательном утверждении.

По данным источников, документ уже получил одобрение на высоком уровне в Тегеране, но, вероятно, еще не утвержден верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

Если соглашение будет подписано, оно может получить название «Исламабадское соглашение».

По данным Axios, вчера, 11 июня, четыре военно-транспортных самолета ВВС США C-17 вылетели в Европу, доставляя оборудование для возможной поездки вице-президента Джей Ди Венса на церемонию подписания соглашения в Женеве в ближайшие дни.

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