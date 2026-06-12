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На границе с Россией – огромные очереди

  • 12.06.2026, 14:46
На границе с Россией – огромные очереди
иллюстративное фото

Чтобы попасть в Беларусь, приходится ждать до трех часов.

Пользователи соцсетей пишут, что, начиная со вчерашнего дня на белорусско-российской границе скапливаются большие очереди из автомобилей. Видео, снятое на въезде в нашу страну в районе Лиозно, опубликовала в Threads _anlarionova.

«Скажите, а что вообще происходит на границе Россия-Беларусь? — спрашивает она. – Итог: три часа на границе, когда обычно за 5 минут проезжала ранее».

«Я ехал из Рудни, простоял в очереди три с половиной часа. Пограничники гонят всех к пункту регистрации. Сейчас в России длинные выходные, многие белорусы едут домой», — поделился своим примером irokezpetrovic.

Большинство пользователей объяснили длинные очереди тем, что в России сейчас начинаются длинные выходные, и граждане соседней страны едут в Беларусь за бензином и интернетом. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— За топливом возможно к нам приехали, сейчас же кризис.

— Тот момент когда в России выходные или праздники, но все едут отдыхать в Беларусь или другие страны. Потому что там лучше, душевнее и дешевле.

— Все хотят смотреть YouTube без впн.

— Это все из Краснодара видимо после вчерашнего.

— Едут праздновать День России в Беларусь.

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