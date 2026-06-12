Кремль опаздывает на целую эпоху Аарон Леа и Борух Таскин

12.06.2026, 15:30

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Сегодня произойдет то, для чего у финансовой теории пока нет точного названия.

Профессор Владислав Иноземцев пошел на репутационный риск и опубликовал статью (она в лидерах прочтений The Moscow Times третий день, что само по себе примечательно) про крупнейшее в истории размещение акций на бирже.

12 июня 2026 года произойдет то, для чего у финансовой теории пока нет точного названия. 1,75 триллиона долларов — с такой оценкой выходит на рынок компания Илона Маска SpaceX (135 долларов за акцию). Аналитики спорят о мультипликаторах, скептики цитируют Уоррена Баффета, оптимисты рисуют графики поведения акций Starlink. Они правы в деталях, но упускают главное.

Проблема в том, что компания выходит в рынок не одна.

Почти одновременно на инвесторов надвигаются сразу три крупнейшие частные компании новой технологической эпохи. OpenAI готовится к первичному размещению. Anthropic только что закрыла частное размещение при оценке, вплотную приближающейся к триллиону долларов. Следующий шаг очевиден — тоже первичное размещение.

Три компании, три разных бизнес-модели синхронизированы по времени: лето и осень 2026 года. И это не совпадение, а техническое задание для структурного перетока капитала, которого финансовые рынки не видели со времен первой волны железнодорожных концессий, то есть с середины XIX века.

В 1830 году инвесторы тоже спорили о мультипликаторах и окупаемости. Железная дорога из Манчестера в Ливерпуль стоила 820 тысяч фунтов стерлингов (сегодня это цена студии в Найтсбридже). Консервативные аналитики указывали на убытки, на технические риски: паровой двигатель, видишь ли, был тогда непроверенной технологией. Они были правы фактически. И ошибались исторически: оценивали компанию, а рынок-то покупал новый способ организации пространства и времени.

У Илона Маска рынок также купит не акции компании, а новый способ организации интеллектуального труда.

Цена принципиально новой жизни

Здесь, однако, есть категориальная сложность, которую не замечают «быки» и «медведи». Когда инвестор приобретает акцию SpaceX, OpenAI или Anthropic, он получает не актив в традиционном смысле — не нечто, чем можно управлять, получать дивиденды, что можно ликвидировать, что существует независимо от инфраструктуры вокруг него. Он приобретает право пользования вычислительной мощностью, которая существует как сервитут: юридически твоя, фактически неотчуждаема от цепочек, которые тебе не принадлежат.

Исторически servitus был платным правом проезда через земли сеньора. Крестьянин платил не за дорогу, а за разрешение по ней пройти или проехать. Инвестор в компанию сеньора Маска в этом смысле архаичнее, чем кажется: он платит 135 долларов не за долю в активе, а за разрешение его иметь.

Терафлопы на орбитах (а именно это обещает проспект эмиссии, хотя 93% в оценке совокупного потенциального рынка отдано искусственному интеллекту и летающим датацентрам — спрятано надежно, но мы разглядели) не существуют без чипов TSMC.

Без энергосетей или бесплатной солнечной энергии на орбите.

Без суверенных лицензий на эксплуатацию.

Без Nvidia, которая завтра не пересмотрит условия поставки.

Акционер не контролирует ни одно из этих звеньев. Документ расставляет приоритеты честно: из заявленного совокупного потенциального рынка в 28,5 трлн долларов на космос приходится чуть больше 1%. Более того, через партнерство с Intel и Tesla сегодня SpaceX разрабатывает собственные орбитальные чипы (проект Terafab). Если он реализуется, зависимость от Nvidia исчезает, и TSMC-тест перестает быть уязвимостью (см. ниже).

Аудитор, дочитавший проспект до мелкого шрифта, извлекает из цены 135 долларов за акцию встроенное обязательство: свободный денежный поток SpaceX должен расти на 17–30% в следующие 10 лет. Cisco в марте 2000-го требовала того же (компания стоила 555 млрд долларов). Cisco не обанкротилась, но платила за ошибку двадцать пять лет.

Это принципиально иная конструкция собственности, нежели та, для описания которой 100 лет назад были созданы DCF, P/E и прочие инструменты фундаментального анализа компаний и рынков. Баффет не ошибается в своем скептицизме, потому что анализирует совсем другой объект. Теория оценки для этого класса активов еще не написана, и нет такой McKinsey которая уже рискнула это сделать.

Дарим идею и сделаем это за них.

Сконструируем Infrastructure Claim Value (ICV) как »стоимость заявки на пользование инфраструктурой». Вместо дисконтирования денежных потоков предложим оценку трех параметров:

незаменимость позиции в цепочке: насколько сложно ее обойти — «TSMC-тест»;

устойчивость сервитута: на скольких независимых звеньях держится право пользования и у кого из них есть мотив его отозвать;

скорость морального устаревания инфраструктуры: терафлоп 2026 года — не то же самое, что терафлоп 2031-го.

ICV дает вектор: актив либо укрепляет незаменимость с течением времени, либо размывает ее. Первое оправдывает любой мультипликатор. Второе не оправдывает никакой. И эта метрика дает стоимость в 1,9 трлн долларов, что включает премию за смену парадигмы. Если появится Terafab — еще выше. По этой же метрике можно оценить OpenAI в 1,4 трлн, а Anthropic в 1,2 трлн долларов; главное — не запутаться в количестве нулей.

Именно поэтому синхронизация трех размещений меняет все. Если бы SpaceX выходила одна, речь шла бы о переоценке одной компании — пусть и крупнейшей в истории. Но когда почти одновременно на рынок претендуют SpaceX, OpenAI и Anthropic, совокупно представляющие три ключевых вектора новой экономики — физическая инфраструктура вычислений, генеративный ИИ, гуманизированный ИИ, рынок оказывается перед совершенно другим вопросом: не «сколько стоит эта компания?», а «во сколько ты сегодня оцениваешь новый технологический уклад?»

Традиционные метрики анализа бизнеса описывают тут в лучшем случае дырку от бублика. Starlink и сегодня крутой бизнес: EBITDA 5,8 млрд долларов при марже 54%, абонентская база, удвоившаяся за год. Но крутизна Starlink не объясняет оценку в 95 выручек. Объясняет другое: инвесторы покупают не телеком и не ракеты (можно было бы подумать о запусках, а не о железяках). Они покупают позицию в новом технологическом миропорядке в тот редкий момент, когда этот миропорядок впервые становится доступен на открытом рынке. Непонятен пока, но уже доступен. Это не FOMO (страх не принять участие), а рациональная ставка на смену парадигмы — при полном осознании того, что инструментов для ее корректной оценки не существует.

История рынков знает такие моменты. Снова напомним о первых железнодорожных концессиях. Первые электрические компании в 1890-х. Первая волна развития интернета в 1990-е и первый крах доткомов — с той разницей, что тогда инфраструктура была иллюзорной: потребовались триллионы долларов для ее достройки. Сейчас она вполне реальна: спутники физически висят на орбите, модели реально генерируют выручку, датацентры реально потребляют электричество — пока на Земле, но дело наживное.

Риски столь же реальны. Синхронный выход трех компаний означает синхронное давление на рынок ликвидности. Если хотя бы одно из размещений разочарует, эффект будет немедленным: инвесторы переоценят не одну компанию, а весь новый класс активов разом. Потенциальная коррекция несопоставима ни с каким прецедентом последних двадцати лет.

Профессор Иноземцев, увы, недооценил масштаб явления, в целом верно анализируя риски размещения.

Но это и есть определение исторического момента: ставки слишком высоки с обеих сторон, чтобы быть обычной сделкой. Вопрос на триллион долларов: а когда же покупать эти акции?

Механика принудительного включения в NASDAQ-100 и искусственный дефицит при 3% акций в свободном обращении делают премию к цене размещения в первые часы торгов почти неизбежной, этот момент эйфории — сигнал не к покупке, а к ожиданию.

Реальная точка входа в актив возникнет по одному из трех сценариев (но есть еще фактор Трампа):

через шесть месяцев, когда истечет запрет на продажу ранних инвесторов, заходивших при оценках 100–400 млрд долларов, и их массив акций обрушит низколиквидный рынок — а каким он еще может быть с 3% в свободном обращении;

при первом разочаровывающем квартальном отчете рынок будет продавать историю, а не бизнес, — и это создаст возможность купить бизнес по цене разочарования в истории;

наконец, при первом системном сбое более широкого рынка, где SPCX как наименее ликвидная из крупных бумаг упадет непропорционально сильно.

SpaceX как бизнес заслуживает места в портфеле инвестора. SpaceX как первичное размещение по 135 долларов в день размещения — оплата чужого выхода. Попкорн понадобится не 12 июня, эта рекомендация Иноземцева носит долгосрочный характер: не на один сеанс фильма, а на 10-серийный Netflix. Попкорн придется подсыпать до конца года, сериал обещает быть не менее увлекательным, чем фильм, но потребует и десятки литров кока-колы в придачу. А акции этой компании, кстати, Баффет в своем портфеле оставил. Визионер, что и говорить…

Технологическое отступление

Трудно не заметить диспаритет в тональности и контенте дискуссий на ПМЭФ-2026. Пока Путин воюет за чернозем и «традиционные ценности», Дугин зовет в норы, а Караганов мечтает о стерилизующем воздействии ядерного удара по Европе — мир готов к переходу в новую систему координат, где стоимость определяется не территорией и даже не ресурсами, а вовремя сделанной заявкой на инфраструктуру следующего уклада.

Кремль опаздывает на целую эпоху и, кажется, очень рад этому. Его смертономика и есть негативный сервитут на весь новый технологический уклад. Она работает и на микроуровне: компенсация за гибель на фронте равна 20-30 годовым зарплатам гражданского человека (почти 15 млн рублей), и для уязвимых семей смерть становится самой выгодной инвестицией их жизни. Кремль монетизирует не инфраструктуру, а собственное население, продавая стирание из будущего за фиксированную цену.

Путин не создает терафлопы, он держит опцион на их уничтожение и отлично знает как монетезировать шантаж. И у Путина это получится, следует признать, но этого нет в проспекте эмиссии SpaceX, если не считать, что это «получится» спрятано в разделе о форс-мажоре. Впрочем, у Маска есть Starshield — не простой контракт, а суверенная страховка сервитута: в мае 2026-го Пентагон заплатил SpaceX 2,29 млрд долларов за орбитальную оборонную инфраструктуру, которую государство физически не может позволить уничтожить. То есть риск воздействия смертономики перераспределен с акционера на американского налогоплательщика.

У OpenAI и Anthropic такой страховки пока нет.

Запуск мифа в космос

Перед нами не классический рыночный процесс ценообразования, а выверенная финансово-инженерная операция с четким графиком.

Число акций размещения (555 555 555) наверняка не случайность: Маск любит ерничать в серьезных документах. В китайском интернете пятерки из-за сходства в звучании слова «пять» с завыванием считаются намеком на плач, т. е. число Маска — нечто чрезвычайно грустное с китайской точки зрения, но едва ли выпуск рассчитан на китайцев; в нумерологии пятерка — символ перемен, перестройки, свободы и риска. Другие подобные фокусы Маска встречались в бумагах для сделок с Tesla и Twitter и были связаны с числами 420 и 69, символами марихуаны и орального секса соответственно.

Маск решает две задачи: создает виральный хайп среди крипто- и розничного комьюнити и одновременно тестирует аудиторию на готовность принимать иррациональные сигналы. Это прямое указание, что первичное размещение SpaceX продается как квазирелигиозный культ («свет сознания к звездам») и техноутопия, а не как финансовый актив. Не меняет сути сделки, но напоминает, что размещение рассчитано и на инвестиционные комитеты, и на культ личности одновременно. Нужно ли подтверждение? А вот оно.

К хайку добавился неожиданный компонент (только если Маск не просил напрямую Трампа, чтобы дать дополнительный позитив в размещение): 11 июня Трамп объявил об отмене ударов по Ирану, что обвалило нефть ниже 86 долларов за баррель. 12 июня, Тегеран подтвердил (с оговорками) слова Трампа. К закрытию торгов в Азии 12 июня — до звонка биржевого колокола в Нью-Йорке — этот оптимизм, похоже, рассеялся: широкие индексы развернулись вниз, Kospi упал на 4,52%, Nikkei — на 1,89%. Внутри этого спада, впрочем, технологические сегменты вели себя иначе: сеульский KOSDAQ прибавил 3,22%, гонконгский Hang Seng Tech — 1,06%. Случайность это или нет, но разрыв между широким индексом и его технологическим подсегментом в день дебюта SPCX – очередной пример того, как старые и новые категории активов живут разными жизнями.

Утром 12 июня неожиданно добавился глобальный шторм избыточной ликвидности (только если Маск не просил напрямую Трампа, чтобы дать дополнительный позитив в размещение): заявление о готовности подписать мирное соглашение с Ираном. Это обвалило цену на нефть ниже 90 долларов за баррель и запустило спрос инвесторов в акции хайтека по всей Азии — Kospi плюс 8%, Nikkei плюс 4%. Значит, рынки открылись на хайпе еще до звонка колокола в Нью-Йорке.

Переподписка в 250 млрд долларов — не голос веры, а арифметика 15-дневного «окна» до принудительного включения в индекс: хедж-фонды знают, что за них купят Vanguard и BlackRock. Это не разгон спроса, а рациональный расчет на правила, объявленные NASDAQ публично и заранее, и для любого эмитента, не только для SpaceX, хотя эмитента такой стоимости еще не бывало. Синхронность розничного доступа у трех брокеров (Robinhood, Schwab, Fidelity) — стандартная практика андеррайтеров при крупных размещениях, та же, что у Facebook и Arm.

А вот операционная маржа 13,86% меняет картину. EBITDA Starlink — 5,8 млрд долларов при марже 54%, но консолидированный результат всей компании есть чистый убыток. Разрыв между этими двумя цифрами — это xAI, встроенный не как синергия опциона, а как структурный балласт, субсидируемый другими проектами Маска.

Здесь и проходит граница между анализом и теорией заговора. Можно сказать: правила переписаны в Бока-Чика (штаб-квартира и площадка запусков ракет) для изъятия капитала, что звучит эффектно и неверно: все публично. Маржа указана в отчетности PwC, рынок не обманули, а попросили оценить актив, для которого у него нет инструментов. Рынок согласился, потому что признать их отсутствие означало бы отказ от участия в распределении мест в новом миропорядке.

12 июня в 09.30 по Нью-Йорку (15.30 по центрально-европейскому времени) рынок не просто оценит SpaceX.

Он впервые попытается назначить цену новому способу существования фондового рынка и шире — всей цивилизации.

Удастся ли ему это — другой вопрос.

Но именно это рынок и будет делать.

Аарон Леа и Борух Таскин, The Moscow Times

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