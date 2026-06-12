закрыть
12 июня 2026, пятница, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Могут ли белорусы в ЗАГСе узнать точное время своего рождения?

  • 12.06.2026, 15:44
Могут ли белорусы в ЗАГСе узнать точное время своего рождения?

Ответила эксперт.

«Правда ли, что в ЗАГСе можно узнать точное время своего рождения?» - спросила у «АиФ» читательница из Минска.

«Да, в органах ЗАГСа хранятся записи актов о рождении, - рассказывает начальник отдела ЗАГС администрации Первомайского района Минска Юлия Виноградова. - В них указываются данные медицинской справки о рождении, в которой зафиксировано точное время рождения ребенка.

Получить информацию может гражданин, на которого составлена запись акта о рождении, и его родители, обратившись в ЗАГС. Это бесплатно. Также точные данные о времени рождения можно найти в архиве роддома».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба