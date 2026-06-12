Могут ли белорусы в ЗАГСе узнать точное время своего рождения? 12.06.2026, 15:44

Ответила эксперт.

«Правда ли, что в ЗАГСе можно узнать точное время своего рождения?» - спросила у «АиФ» читательница из Минска.

«Да, в органах ЗАГСа хранятся записи актов о рождении, - рассказывает начальник отдела ЗАГС администрации Первомайского района Минска Юлия Виноградова. - В них указываются данные медицинской справки о рождении, в которой зафиксировано точное время рождения ребенка.

Получить информацию может гражданин, на которого составлена запись акта о рождении, и его родители, обратившись в ЗАГС. Это бесплатно. Также точные данные о времени рождения можно найти в архиве роддома».

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