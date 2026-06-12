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«Они привыкли лгать и хамить, у них страна на этом построена»

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  • 12.06.2026, 16:31
  • 3,276
«Они привыкли лгать и хамить, у них страна на этом построена»
иллюстративное фото

Понимают ли россияне, что часто ведут себя неадекватно?

Пользовательница Threadsпод ником annpurplepost уверена, что ответ на этот вопрос положительный. В качестве доказательства она рассказала о небольшом эксперименте.

«Годами наблюдаешь абсолютно ужасное поведение русских в Беларуси. Пишешь пост где предлагаешь приехать в Россию и вести себя там так, как они ведут себя в Беларуси.Русские в ответ: ты ох…а?

Получается, они реально осознают, что ведут себя ужасно. Но делать из этого выводы и переставать так себя вести - зачем?»

Другие пользователи согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Теперь тоже так начала думать.

- Честно, не знаю, что ответить по сути. Все это бесит. И наше быдло, которое есть, безусловно. И что не хочется за поребрик выезжать, потому что везде могут за паспорт предъявить. И знаешь, кто конкретно в этом виноват, и написать об этом нельзя, потому что все все читают, а проблемы тебе не нужны. Чем не повод для депрессии?

- Их веками так воспитывали. Вы хотите, чтобы они за пару десятилетий исправились?

- Раковая опухоль планеты.

- Они привыкли лгать и хамить. У них страна на этом построена. Диалога не будет.

Некоторые комментаторы из России спросили у белорусов, как себя вести в нашей стране, чтобы не вызывать ненависть и упреки.

«Убирайте за собой вещи после примерки, меряйте аккуратно, - ответил один из комментаторов. - Не возмущайтесь, если проходящий мимо человек, не хочет бежать за вас в обменник. Не надо лихачить и превышать скорость, а потом гордится этим на весь интернет. Не надо газовать на светофорах. Не надо перебегать на красный свет. Не надо бросать мусор мимо мусорки. Не надо парковаться на газоне, а потом писать «а что тут такого?» Не надо уходить, не заплатив».

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