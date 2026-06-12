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Сын Кадырова стал дважды «героем Чечни»

  • 12.06.2026, 16:20
  • 2,462
Сын Кадырова стал дважды «героем Чечни»
Адаму Кадырову

За «выдающиеся заслуги».

18-летнему Адаму Кадырову присвоено звание «героя» Чеченской республики. Медаль ему вручил отец, глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет «Медуза» .

Как объявил «глава» правительства Чечни Магомед Даудов, «героем» Адам Кадыров стал «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку «СВО»,

Адаму Кадырову присвоили звание «героя» Чечни второй раз. Сначала его наградили в октябре 2023 года, когда ему было 15 лет.

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