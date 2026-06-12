Героя РФ Очир-Горяева ликвидировали военные под командованием украинки с позывным «Сарацин» 12.06.2026, 8:26

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Наран Очир-Горяев

Фото: ТАСС

Появились новые подробности.

Командир батальона и «герой России» Наран Очир-Горяев приехал в Украину из далекой Калмыкии, чтобы погибнуть от удара роты беспилотников, которой руководила военная с позывным «Сарацин», рассказала бригада «К-2». Россиянин участвовал в оккупации Сиверска, получил награду из рук президента Владимира Путина. Видео с камеры FPV показало детали попадания, от которого не защитили даже медали.

Рота БПЛА получила боевое задание на выделенном участке фронта и успешно его выполнила благодаря тщательному планированию, рассказала «Сарацин» в видео на YouTube-канале 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2» СБС. Выяснилось, что речь идет об экспериментальном подразделении в составе батальона, которым руководит военная. Главная задача «Сарацин» — это боевая работа и планирование подразделения, которое получило задание удерживать участок фронта и не допускать продвижения ВС РФ. Во время одного из заданий в прицел попал комбат 6-й мотострелковой бригады войск РФ Наран Очир-Горяев, которого успешно «демилитаризовали». На видео, опубликованном «К-2», мы видим подборку ударов по противнику. Один из них — охота на грузовик с «героем РФ», который без проблем догнали и взорвали.

Наран Очир-Горяев попал под удар БПЛА командира "Сарацин" К-2 (иллюстративное фото)

Фото: Скриншот

«Сарацин» пояснила, что курирует экспериментальное подразделение, которое работает «на более короткие дистанции, чем бригадные мидлстрайки, и у нас немного своя зона ответственности». По ее словам, успех точных отработок — это на 90% результат тщательного планирования.

Военная напомнила, как Наран Очир-Горяев докладывал Путину об оккупации Сиверска и уверял, что все прошло «легко и без потерь». Как выяснилось, среди защитников города была 54-я бригада ВСУ, из которой «берет начало» бригада «К-2» СБС. Защитники отчаянно обороняли город, в котором погибло много украинских бойцов. «Сарацин» пообещала, что россиян накажут и за Сиверск, и за другие преступления в Украине.

«И несмотря на то, что он сейчас находится под оккупацией, мы будем работать над тем, чтобы каждый, кто причастен к захвату этих территорий, был найден и нашел покой на этих землях», — сказала она.

Последние кадры видео от «К-2» — предупреждение оккупантам о том, что их ждет возмездие.

Наран Очир-Горяев погиб — подробности

Отметим, что 10 июня командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди опубликовал видео поражения машины ВС РФ, в которой находились Наран Очир-Горяев и еще двое российских военных. FPV догнал цель посреди дороги, по которой мчался автомобиль около 3 часов 4 июня: двое людей в кузове, один — в кабине. Помимо попадания, привели фрагмент перехваченных переговоров. Выяснилось, что водитель, вероятно, выжил (поскольку попали в кузов): он сообщил командованию о двух раненых. Бровди заявил, что один из раненых — Наран Очир-Горяев, о смерти которого писали российские СМИ.

Между тем 7 июня российские СМИ действительно сообщили о гибели Нарана Очир-Горяева. Российский офицер был «героем РФ» и встречался с Путиным. Среди прочего, глава Кремля лично прикрепил орден на грудь военного из Калмыкии и выслушал лживый отчет об оккупации Сиверска.

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