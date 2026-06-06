ВСУ ликвидировали «героя России» Очир-Горяева 6.06.2026, 5:13

Наран Очир-Горяев

Фото: ТАСС

Он три раза встречался с Путиным.

«Герой России», заместитель командира батальона Наран Очир-Горяев был ликвидирован в Украине. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Военнослужащий несколько раз встречался с диктатором России Владимиром Путиным, участвовал в прямой линии с правителем в декабре 2025 года.

Очир-Горяев родом из города Лагань в Калмыкии. Он отправился на «СВО» добровольцем осенью 2022 года.

Наран Очир-Горяев три раза встречался с Путиным.

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