Трамп во время интервью набросился на журналистку 8.06.2026, 3:33

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: BLOOMBERG

А затем и вовсе закончил разговор.

Президент США Дональд Трамп во время интервью поспорил с журналисткой канала NBC News Кристен Уэлкер, а затем просто покинул студию.

Интервью было записано 5 июня и появилось на NBC News в воскресенье, 7 июня.

Во время интервью Дональд Трамп утверждал (уже не впервые), что выборы президента США 2020 года — когда победил Джо Байден — якобы были сфальсифицированы. Также он заявил, что то же самое «происходит прямо сейчас» в Калифорнии.

Когда Кристен Уэлкер спросила Трампа, есть ли у него доказательства того, что гонка сфальсифицирована, он ответил: «Мне достаточно просто посмотреть».

Затем Дональд Трамп заявил, что чиновники избирательных комиссий в Калифорнии «лживы», как и сама Уэлкер, и ее коллеги с каналов ABC, CBS и CNN.

Когда журналистка это отрицала и попыталась продолжить разговор, Трамп сказал: «Ты или лгунья, или дура».

После еще нескольких реплик он заявил, что с него «достаточно», снял микрофон и покинул студию.

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