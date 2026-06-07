Еще один белорус будет играть в НХЛ
- 7.06.2026, 22:44
Вадим Мороз подписал контракт с «Ютой Мамонт».
Агент Дэн Мильштейн сообщил, что белорусский форвард Вадим Мороз согласовал условия двухлетнего контракта с командой «Юта Мамонт» Национальной хоккейной лиги. Его контракт будет действовать до сезона 2027/28, пишет «Белорусский хоккей».
Вадим играл за минское «Динамо» с лета 2022 года. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ 22‑летний хоккеист провел 54 матча и набрал 29 (14+15) очков при показателе полезности +4. В плей-офф на его счету 8 игр и 2 (1+1) очка при полезности +1.
На драфте НХЛ 2023 года Мороз был выбран клубом «Аризона Койотс» (сейчас — «Юта») под общим 88‑м номером.
Если Вадим заиграет за «Юту», а не будет отправлен в фарм-клуб, то может стать 22‑м белорусом в сильнейшей хоккейной лиге мира с 1992 года.
Его зарплата в НХЛ составит один миллион долларов в год.