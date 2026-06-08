В России начали собирать фейковые BMW X6
- 8.06.2026, 0:01
Дилеры эти машины брать не хотят.
На калининградском заводе «Автотор» начали выпуск кроссоверов BMW X6 40d. В подобной версии автомобили российской сборки не продавались даже до 2022 года, когда BMW официально имела производство в Калининграде. Но дилеры не хотят их брать, пишет Autonews.
В России собирают всю линейку крупных кроссоверов BMW — X5, X6 и X7. Особенностью новых BMW X6 стали версии 40d с системой очистки выхлопа AdBlue. Но это все еще старые кузова и не китайские версии.
Дилеры эти машины брать не хотят.
В дилерском центре «АвтоАвангард» говорят, что таких автомобилей у них нет. По словам представителя компании, речь может идти о кузовах и машиностроительных комплектах, которые оставались на предприятии с 2021—2022 годов и после были доукомплектованы.
Он также отметил, что подобные автомобили вызывают вопросы с точки зрения идентификации и дальнейшего обслуживания. По его мнению, эти кроссоверы не будут распознаваться фирменными сервисами BMW.
«По VIN-номеру невозможно получить информацию о комплектации и истории автомобиля. Не совсем понятно, какие именно узлы и агрегаты там установлены», — добавил представитель компании.
В дилерском центре «Автопорт» сказали, что «даже собранные из оставшихся машиностроительных комплектов автомобили не имеют ничего общего с полноценными BMW, а сама марка не имеет отношения к их производству».
«Представительство BMW не признает такие автомобили. По сути, это конструктор, собранный из остатков комплектов», — заявил сотрудник фирмы.
Он также предупредил, что владельцы таких машин рискуют столкнуться с трудностями при техническом обслуживании.