Береговая охрана Тайваня выдворила четыре китайских корабля
- 8.06.2026, 5:00
Тайбэй утверждает, что действия кораблей КНР носили провокационный характер.
Вокруг Тайваня растет напряженность после того, как Пекин объявил о проведении «специальной морской операции» вблизи острова.
Как сообщает Reuters, береговая охрана Тайваня вытеснила четыре китайских судна, которые без разрешения вошли в закрытую акваторию на юге острова. Инцидент сопровождался резкими заявлениями сторон и взаимными обвинениями в нарушении морских границ.
Тайбэй утверждает, что действия кораблей КНР носили провокационный характер и нарушали установленные правила морского движения.
В ответ на появление судов тайваньская сторона задействовала стандартные процедуры контроля акватории и потребовала немедленного выхода иностранных кораблей за пределы зоны.
Власти Китая заявили, что отправка кораблей является частью «специальной морской операции». По версии Пекина, действия связаны с развитием морской координации на фоне переговоров Японии и Филиппин о разграничении морских границ. читайте подробнее на сайте