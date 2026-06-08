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Береговая охрана Тайваня выдворила четыре китайских корабля

  • 8.06.2026, 5:00
Береговая охрана Тайваня выдворила четыре китайских корабля

Тайбэй утверждает, что действия кораблей КНР носили провокационный характер.

Вокруг Тайваня растет напряженность после того, как Пекин объявил о проведении «специальной морской операции» вблизи острова.

Как сообщает Reuters, береговая охрана Тайваня вытеснила четыре китайских судна, которые без разрешения вошли в закрытую акваторию на юге острова. Инцидент сопровождался резкими заявлениями сторон и взаимными обвинениями в нарушении морских границ.

Тайбэй утверждает, что действия кораблей КНР носили провокационный характер и нарушали установленные правила морского движения.

В ответ на появление судов тайваньская сторона задействовала стандартные процедуры контроля акватории и потребовала немедленного выхода иностранных кораблей за пределы зоны.

Власти Китая заявили, что отправка кораблей является частью «специальной морской операции». По версии Пекина, действия связаны с развитием морской координации на фоне переговоров Японии и Филиппин о разграничении морских границ. читайте подробнее на сайте

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