Украинцы заставили НАТО понервничать на учениях
- 7.06.2026, 22:55
Учения прошли в польском Быдгоще.
Команда НАТО во время учений лишь с небольшим преимуществом одолела украинских специалистов, которые имитировали российские кибератаки и кампании по дезинформации. Об этом 7 июня сообщила Financial Times.
Целью учений было проверить готовность стран-союзниц к противостоянию дезинформационным кампаниям, с которыми Украина сталкивается ежедневно с момента полномасштабного вторжения России.
Атаку со стороны вымышленного государства под названием Карти смоделировали в польском городе Быдгощ, где расположено единственное учреждение НАТО, укомплектованное и управляемое совместно представителями Альянса и Украины.
Трехдневная симуляция включала онлайн-кампании, направленные на дезориентацию местного населения в условиях кризиса. По одному из сценариев вымышленная страна Перанца оказалась в условиях блэкаута в результате кибератаки.
Участники также протестировали, как власти будут взаимодействовать в случае крупного наводнения и если хакеры взломают банковскую систему.
Представителям Украины отвели роль злодеев из Карти, которые заполонили социальные сети сообщениями, сгенерированными искусственным интеллектом, в которых вину за каждый кризис возлагали на некомпетентность и коррупцию правительства, одновременно предлагая помощь пострадавшим жителям.
Команда Перанцы ответила призывами к национальному единству и предупреждениями о мародерстве и других формах беспорядков.
По оценкам жюри, команда Карти лишь с небольшим отрывом уступила в двух сценариях.