Зеленский объяснил, почему написал открытое письмо Путину 8.06.2026, 6:00

Киев готов дать отпор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавняя серия ударов вглубь территории России будет продолжена, сообщает Sky News.

Издание сообщило, что в начале этой недели Киев нанес серию ударов по городу Санкт-Петербургу, где проходил крупный экономический форум. Кроме того, другие удары были нанесены в сотнях километров от российско-украинской границы, пишет unian.net.

«Украина освоила, изучила и изготовила много разных ракет и дронов. Мы не будем просто молча гибнуть. Мы дадим отпор. Мы с каждым днем будем становиться все сильнее», – заявил Зеленский.

По словам президента Украины, Владимир Путин прислушивается к словам Киева и его союзников только тогда, когда на него оказывается «тотальное давление».

Зеленский отметил, что недавние атаки продемонстрировали: украинские дроны будут наносить удары по российским городам и крупным населенным пунктам, а не только по отдаленным селам.

«Мы вернем их войну на их территорию», – добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что глава Кремля должен ответить на его открытое письмо, чтобы повысить шансы на достижение соглашения о прекращении огня в Украине.

В беседе с ведущей телеканала Ялдой Хаким президент Украины отметил, что это письмо, отправленное российскому президенту в пятницу, является одним из немногих способов, с помощью которых обе страны могут наладить диалог.

Отмечается, что в открытом письме Зеленский предложил провести прямую встречу между ним и Путиным с целью прекращения войны.

Издание сообщило, что, кратко комментируя письмо во время мероприятия в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что «мельком просмотрел» документ от президента Украины, но добавил, что не видит «смысла» во встрече с ним.

На вопрос о своем «дерзком» письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: «Вы не читали первую версию!»

Впоследствии, объясняя суть письма, Зеленский сказал:

«Я отправил открытое письмо, потому что не знаю, прочитает ли он его. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам на вопрос о том, что важно для его общества, ведь его общество живет в каком-то фантастическом мире, где никого не атакуют, где это не агрессивная война. Это несерьезно. Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключили интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране, стране-агрессору. Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться».

Как подчеркнул Зеленский, сейчас Путин «не так громко» говорит о войне из-за потерь Москвы на поле боя. Он повторил, что готов встретиться с российским президентом, если тот захочет прекратить конфликт.

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