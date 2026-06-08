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Зеленский объяснил, почему написал открытое письмо Путину

  • 8.06.2026, 6:00
Зеленский объяснил, почему написал открытое письмо Путину

Киев готов дать отпор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавняя серия ударов вглубь территории России будет продолжена, сообщает Sky News.

Издание сообщило, что в начале этой недели Киев нанес серию ударов по городу Санкт-Петербургу, где проходил крупный экономический форум. Кроме того, другие удары были нанесены в сотнях километров от российско-украинской границы, пишет unian.net.

«Украина освоила, изучила и изготовила много разных ракет и дронов. Мы не будем просто молча гибнуть. Мы дадим отпор. Мы с каждым днем будем становиться все сильнее», – заявил Зеленский.

По словам президента Украины, Владимир Путин прислушивается к словам Киева и его союзников только тогда, когда на него оказывается «тотальное давление».

Зеленский отметил, что недавние атаки продемонстрировали: украинские дроны будут наносить удары по российским городам и крупным населенным пунктам, а не только по отдаленным селам.

«Мы вернем их войну на их территорию», – добавил Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что глава Кремля должен ответить на его открытое письмо, чтобы повысить шансы на достижение соглашения о прекращении огня в Украине.

В беседе с ведущей телеканала Ялдой Хаким президент Украины отметил, что это письмо, отправленное российскому президенту в пятницу, является одним из немногих способов, с помощью которых обе страны могут наладить диалог.

Отмечается, что в открытом письме Зеленский предложил провести прямую встречу между ним и Путиным с целью прекращения войны.

Издание сообщило, что, кратко комментируя письмо во время мероприятия в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что «мельком просмотрел» документ от президента Украины, но добавил, что не видит «смысла» во встрече с ним.

На вопрос о своем «дерзком» письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: «Вы не читали первую версию!»

Впоследствии, объясняя суть письма, Зеленский сказал:

«Я отправил открытое письмо, потому что не знаю, прочитает ли он его. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам на вопрос о том, что важно для его общества, ведь его общество живет в каком-то фантастическом мире, где никого не атакуют, где это не агрессивная война. Это несерьезно. Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключили интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране, стране-агрессору. Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться».

Как подчеркнул Зеленский, сейчас Путин «не так громко» говорит о войне из-за потерь Москвы на поле боя. Он повторил, что готов встретиться с российским президентом, если тот захочет прекратить конфликт.

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