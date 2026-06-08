Дроны ВСУ атаковали одну из крупнейших нефтебаз на Кавказе

Дроны ВСУ атаковали одну из крупнейших нефтебаз на Кавказе5
- 8.06.2026, 7:41
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Начался мощный пожар.
Новороссийск ночью атаковали украинские дроны, возник пожар на территории нефтебазы «Грушовая», которая входит в состав перевалочного комплекса «Шесхарис».
Как пишет ASTRA, ночью жители Новороссийска сообщали об около полусотне ударов, после чего в городе возник пожар.
По данным OSINT-аналитиков, атакована и горит промышленная площадка «Грушовая» («Грушовая балка»). Сервис NASA FIRMS фиксирует многочисленные очаги пожаров.
Промышленная площадка «Грушовая» – это крупнейший резервуарный парк перевалочного комплекса «Шесхарис» АО «Черномортранснефть», расположенный примерно в 12 км от Новороссийска. Это также одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе.
Согласно открытым данным, площадь промышленной площадки – около 212–213 га. На территории размещены десятки резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общим объемом свыше 1,2 млн м³.