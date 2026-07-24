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В Беларуси расширили возможности трудоустройства для старшекурсников

  • 24.07.2026, 3:19
В Беларуси расширили возможности трудоустройства для старшекурсников

Перечень должностей состоит из 40 позиций.

В стране упростили порядок официального трудоустройства студентов старших курсов вузов, сообщает пресс-служба Минтруда.

После второго или третьего курса у молодых специалистов появляется возможность работать по ряду востребованных должностей. Постановление Минтруда и соцзащиты №24 вступает в силу 24 июля 2026 года.

Перечень должностей, на которых могут работать старшекурсники еще до окончания университета, состоит из 40 позиций.

Так, в список должностей служащих для всех видов деятельности вошли 32 позиции. Среди них – бухгалтер, инженер-программист, юрисконсульт, экономист, документовед, инспектор по кадрам, специалист по закупкам, переводчик, тестировщик ПО, а также администратор сетей, архивист-реставратор, зоолог, палеограф и др.

Перечень должностей в машиностроении и металлообработке содержит четыре позиции: инженер-исследователь, техник-лаборант, техник по эксплуатации и ремонту оборудования, техник-энергетик.

Также четыре должности представлены в сфере геодезии и картографии: специалист по кадастру и ГИС, техник-аэрофотограмметрист, техник-картограф, техник по кадастру и ГИС.

С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда и соцзащиты.

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