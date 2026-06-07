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Украинские дроны парализовали Чонгар: мост весь в дырах

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  • 7.06.2026, 14:38
  • 5,558
Украинские дроны парализовали Чонгар: мост весь в дырах

Стали известны новые подробности атаки.

В ночь на 7 июня Силы обороны Украины с помощью БПЛА атаковали мост в районе Чонгара на въезде в оккупированный Крым.

Пункт пропуска «Джанкой» закрыт на неопределенное время из-за повреждений. О блокировке движения через КПП оккупационные российские «власти» сообщили утром, передает Dialog.UA.

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н.п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыто», — сообщили оккупанты.

Транспорт они перенаправляют на другие пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Сроки восстановления моста пока неизвестны.

А тем временем Z-патриоты бьют тревогу. Блокаду сухопутного коридора в Крым пропагандисты считают подготовкой для сухопутной операции ВСУ в Крыму. Показательный пост опубликовал по этому поводу офицер ВС РФ, Z-блогер Иван Отраковский.

«ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом, движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто… Происходит боевая работа по транспортной изоляции Крыма. Высадка десанта не кажется уже чем-то нереальным в какой-то перспективе, при таком управлении страной», — написал пропагандист.

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