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США сняли санкции со связанной с Беларусью Bel-Kap-Steel

  • 24.07.2026, 4:44
США сняли санкции со связанной с Беларусью Bel-Kap-Steel

Она базируется в Майами и связана с Белорусским металлургическим заводом.

США исключили из списка санкций против Беларуси компанию Bel-Kap-Steel. Она базируется в Майами и связана с Белорусским металлургическим заводом. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Bel-Kap-Steel попала под санкции США в 2023 году. Тогда же были введены санкции против Белорусского металлургического завода.

Американские власти начали смягчать санкции в отношении режима Лукашенко в 2025 году. Сначала из санкционного списка исключили авиакомпанию «Белавиа», затем — крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий», Минфин Беларуси, Белинвестбанк и Банк развития. В обмен на смягчение санкций власти США помиловали сотни заключенных.

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