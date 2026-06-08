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Израиль нанес удары по Ирану

  • 8.06.2026, 7:44
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Израиль нанес удары по Ирану

ЦАХАЛ атаковал пусковые установки режима аятолл.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 8 июня, заявила об ударах по военным объектам Ирана в ответ на иранскую атаку баллистикой 7 июня, пишет CNN.

По данным израильских военных, они атаковали западную и центральную часть Ирана. Государственные СМИ Ирана сообщали о взрывах в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Корпус стражей исламской революции утверждает, что ЦАХАЛ применил «баллистические ракеты воздушного базирования».

По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, израильские военные нанесли удар по иранским пусковым установкам ракет класса «земля-земля» и объектам инфраструктуры, не связанным с энергетическим сектором. Он заявил, что «ни одна уважающая себя страна в мире не терпела бы такого нападения», имея в виду иранский ракетный обстрел накануне.

Вечером 7 июня Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Это произошло после удара Израиля по «Хезболле» в столице Ливана Бейруте 28 мая — первой за три недели бомбардировки района ливанской столицы.

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