Израиль нанес удары по Ирану 8.06.2026, 7:44

2,932

ЦАХАЛ атаковал пусковые установки режима аятолл.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 8 июня, заявила об ударах по военным объектам Ирана в ответ на иранскую атаку баллистикой 7 июня, пишет CNN.

По данным израильских военных, они атаковали западную и центральную часть Ирана. Государственные СМИ Ирана сообщали о взрывах в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Корпус стражей исламской революции утверждает, что ЦАХАЛ применил «баллистические ракеты воздушного базирования».

По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, израильские военные нанесли удар по иранским пусковым установкам ракет класса «земля-земля» и объектам инфраструктуры, не связанным с энергетическим сектором. Он заявил, что «ни одна уважающая себя страна в мире не терпела бы такого нападения», имея в виду иранский ракетный обстрел накануне.

Вечером 7 июня Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Это произошло после удара Израиля по «Хезболле» в столице Ливана Бейруте 28 мая — первой за три недели бомбардировки района ливанской столицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com