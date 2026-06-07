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Иран запустил ракеты в сторону Израиля

  • 7.06.2026, 22:24
Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Задействованы системы ПВО.

Израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что для перехвата угрозы были задействованы системы противовоздушной обороны. Командование гражданской обороны направило предупредительное сообщение на мобильные телефоны граждан, которые могут находиться в зоне опасности.

До этого представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

7 июня израильские военные нанесли удар по объекту террористов из «Хезболлы» в Дахии — южном пригороде Бейрута.

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