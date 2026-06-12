США обошли РФ и Саудовскую Аравию в экспорте нефти 12.06.2026, 8:38

Как это удалось?

Соединенные Штаты Америки официально стали крупнейшим экспортером нефти в мире. Вашингтон смог потеснить многолетних лидеров рынка - Саудовскую Аравию и Россию.

Об этом сообщает Reuters.

Еще в мае экспорт сырой нефти и топлива из США вырос до 10,5 миллиона баррелей в сутки и страна удерживает лидерство уже третий месяц подряд. Для сравнения, РФ за этот же период экспортировала лишь 7 миллионов, а Саудовская Аравия - 5,9 миллиона баррелей.

Интересно, что еще в начале прошлого года саудиты поставляли на внешние рынки 8,1 миллиона баррелей ежедневно, США тогда отгружали лишь 6,6 миллиона. Война в Украине, в Иране и санкции изменили все.

Дроны ВСУ и Ормуз как залог успеха США

Война между США и Ираном, которая длится с февраля 2026 года, заблокировала значительную часть поставок с Ближнего Востока. В то же время российский экспорт страдает от атак украинских беспилотников: удары по НПЗ и нефтебазам существенно снизили возможности Москвы, говорится в материале.

Американские компании воспользовались моментом и заполняют пустые ниши.

«У Вашингтона появился новый инструмент, о котором они не подозревали до войны с Ираном - экспорт энергоносителей», - заявила Мишель Брухард, руководитель отдела политики компании Kpler.

Крах ОПЕК и неудачи Кремля

Доминирование США разрушает монополию ОПЕК и организация теряет возможность диктовать цены. В мае группу покинули Объединенные Арабские Эмираты, которые были в организации почти 60 лет. Это стало мощным ударом по нефтяному картелю.

Москва тоже не скрывает раздражения. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал американские фирмы главными бенефициарами кризиса. Закрытие Ормузского пролива принесло им сверхприбыли.

Однако Россия начала отставать от США еще до войны. С 2000 года добыча в Соединенных Штатах выросла почти втрое - до 22 миллионов баррелей в сутки.

Почему мир выбирает нефть Штатов

Сейчас Вашингтон имеет новый рычаг влияния. Европа и Азия массово переходят на американское сырье. Из-за санкций против РФ и Ирана ЕС получает 47% всего американского экспорта. Азия увеличила долю закупки нефти из США до 46%.

Чиновники ЕС воспринимают этот бум неоднозначно. Хотя они рады избавиться от зависимости от РФ, но боятся стать слишком зависимыми от США.

Еще имеют значение отношения государства и корпораций. Например, в Саудовской Аравии и России объемы добычи определяет правительство. В США все иначе: там рынок зависит от решений частных компаний. Когда цена нефти идет вверх, фирмы Техаса просто качают больше. Это естественный рыночный механизм, который работает лучше любых квот.

Американский нефтяной бум доказал ошибочность прогнозов скептиков, пишет Reuters. Десять лет назад никто не верил, что бывшая жертва эмбарго возглавит мировой рейтинг.

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