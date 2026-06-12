Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки США
- 12.06.2026, 6:14
Он также призвал Сенат США как можно скорее утвердить кандидатуру.
Президент Дональд Трамп заявил в четверг, 11 июня, что планирует назначить Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США, сообщает AP.
Клейтон в настоящее время является федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка и бывшим председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Трамп объявил об этом решении в социальных сетях на фоне давления со стороны Конгресса, который требовал назначения постоянного главы разведки после отставки Тулси Габбард в прошлом месяце.
Габбард, которая покидает администрацию из-за тяжелой болезни мужа, будет работать до 30 июня.
«Мало кто в юридическом сообществе пользуется таким авторитетом, как Джей», — написал Дональд Трамп.
Он также призвал Сенат США как можно скорее утвердить кандидатуру Клейтона.