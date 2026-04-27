НАТО должно стать другим, чтобы выжить 27.04.2026, 14:07

Есть три пути к изменениям.

Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер считает, что альянс переживает переломный момент и в нынешнем виде может не сохраниться. По его словам, давление со стороны президента США Дональда Трампа и его критика организации вынуждают союзников пересматривать саму основу НАТО, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Даалдер отмечает, что Трамп уже много лет выступает против традиционных союзов США, считая их обременительными. Он неоднократно называл НАТО «устаревшим» и «бесполезным», а также заявлял о возможном выходе из альянса.

По мнению эксперта, даже без формального выхода США могут ослабить НАТО изнутри — сокращая военное присутствие в Европе, выводя силы из командных структур и ограничивая участие в совместных решениях. Это поставит под вопрос принцип коллективной обороны.

В ответ союзники оказываются перед выбором: надеяться на возвращение прежней политики США, пытаться создать полностью европейскую систему безопасности или трансформировать сам НАТО.

Третий вариант, по мнению Даалдера, наиболее реалистичен. Он предполагает превращение альянса в более «европейский» формат, где Европа и Канада берут на себя основную часть военных и организационных функций.

Страны Европы уже увеличивают оборонные расходы, развивают собственное производство вооружений, обсуждают расширение воинской службы и новые формы военного сотрудничества. Отдельные инициативы развиваются вне рамок НАТО, но дополняют его структуру.

Однако такая трансформация потребует времени — минимум несколько лет. И ее скорость во многом будет зависеть от того, насколько США готовы сотрудничать.

Даалдер заключает, что НАТО в прежнем виде, где США играют центральную роль, уходит в прошлое. Но при этом у альянса есть шанс сохраниться — уже в новой, более европейской конфигурации.

