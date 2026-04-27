Z-блогер Ремесло: Все предрешено, Россию ждет дворцовый переворот
- 27.04.2026, 14:32
- 3,678
Российские чиновники ненавидят Путина.
Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло дал интервью журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что Россию ждет дворцовый переворот:
— Я знаю, общаясь с людьми из администрации, правительства, что они тайно ненавидят Путина. Он все отнял, они не могут пользоваться благами. Скажу, что все предрешено. Когда накопятся противоречия, все произойдет.
Он считает, что Путина могут заменить по примеру генсека СССР Никиты Хрущева.
Ранее Ремесло заявил, что он будет бороться с путинизмом.