27 апреля 2026, понедельник, 15:15
Z-блогер Ремесло: Все предрешено, Россию ждет дворцовый переворот

Илья Ремесло

Российские чиновники ненавидят Путина.

Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло дал интервью журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что Россию ждет дворцовый переворот:

— Я знаю, общаясь с людьми из администрации, правительства, что они тайно ненавидят Путина. Он все отнял, они не могут пользоваться благами. Скажу, что все предрешено. Когда накопятся противоречия, все произойдет.

Он считает, что Путина могут заменить по примеру генсека СССР Никиты Хрущева.

Ранее Ремесло заявил, что он будет бороться с путинизмом.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев