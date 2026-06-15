На пляже в Турции нашли беспилотник 15.06.2026, 3:02

Иллюстрационное фото

Он был в боевом снаряжении.

Беспилотный летательный аппарат в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону. Об этом сообщает IHA.

В публикации отмечается, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняты усиленные меры безопасности.

На место инцидента были вызваны саперы для изучения дрона и дальнейшей ликвидации последствий.

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