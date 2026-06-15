На пляже в Турции нашли беспилотник
- 15.06.2026, 3:02
Он был в боевом снаряжении.
Беспилотный летательный аппарат в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону. Об этом сообщает IHA.
В публикации отмечается, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняты усиленные меры безопасности.
На место инцидента были вызваны саперы для изучения дрона и дальнейшей ликвидации последствий.