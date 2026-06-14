В Иркутской области РФ начали отключать уличное освещение ради экономии на фоне «дыры» в бюджете 14.06.2026, 23:13

Проблемы Иркутской области отражают общероссийскую тенденцию.

Власти Иркутской области решили отказаться от уличного освещения в ряде локаций с целью экономии бюджета, «дыра» в котором по итогам 2025 года составила 46,4 млрд рублей. Так, отключать свет начали в парковых и пешеходных зонах Братска — второго по величине города региона с населением более 200 тыс. человек, передает The Moscow Times.

В местной администрации заявили, что проводят «мероприятия по энергосбережению», утвержденные рабочей группой «по оптимизации бюджетных расходов». Ответ чиновников опубликовал депутат гордумы Андрей Антоненков, которому жители пожаловались на исчезновение уличного освещения в парке 5а микрорайона и в центре Братска, включая улицу Крупской. «Света нет, потому что город перешел в режим тотальной экономии средств», — констатировал он.

Ранее об этом же писал коллега Антоненкова Максим Игнатов, сообщая о введении моратория на исполнение депутатских наказов в Братске из-за нехватки бюджетных средств. Изначально на каждый из 25 избирательных округов планировалось выделить по 3 млн рублей на местные проекты. Вместо этого деньги направят на содержание дорожной службы и общественного транспорта.

Игнатов отмечал, что «горизонт планирования расходов сегодня составляет не более месяца», поскольку бюджет Братска «глубоко дотационный» и «полностью зависим от областных вливаний».

По итогам 2025 года расходы бюджета Иркутской области составили 318,1 млрд рублей, а доходы — 271,7 млрд. Итоговый дефицит превысил плановый показатель в 25,3 млрд рублей почти вдвое и достиг 46,4 млрд. При этом бюджет на 2026 год предусматривает сокращение расходов до 303,1 млрд рублей. Дефицит при этом прогнозируется на уровне 24,8 млрд рублей.

Проблемы Иркутской области отражают общероссийскую тенденцию. По данным Минфина, совокупный дефицит бюджетов регионов в 2025 году достиг рекордных 1,5 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом «дыра» в увеличилась в 5 раз, относительно 2023-го года — почти в 8 раз, а ее итоговый размер стал беспрецедентным за 20 лет доступной статистики.

Между тем глава Минфина Антон Силуанов прогнозирует, что по итогам 2026 года суммарный объем дефицита региональных бюджетов вновь увеличится и составит 1,9 трлн рублей.

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