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На «Беларусьнефти» — нехватка кадров

  • 14.06.2026, 21:27
  • 1,338
На «Беларусьнефти» — нехватка кадров

Требуется больше 180 работников.

В «Беларусьнефть» требуется больше 180 работников. Столько предложений от этого нанимателя размещено в общереспубликанской базе вакансий. «Зеркало» посмотрело, какие зарплаты готовы платить на предприятии.

На 14 июня в общереспубликанском банке вакансий значатся 182 предложения от «Беларусьнефти». Одну из самых высоких зарплат предлагают руководителю структурных подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий — 8000 рублей в месяц.

Заместителю главного инженера по производству и эксплуатации в горнодобывающей промышленности готовы платить 5 193,76 рубля, а заму начальника отдела маркетинга — 5057−5562 рублей.

Начальнику цеха автоматизации производства предлагают зарплату от 4533,16 до 4533,16 рубля, а мастеру по ремонту скважин — от 4090 до 4393,14 рубля.

Одна из самых низких зарплат у подсобного рабочего — от 901,11 до 1306,61 рубля. Кладовщик может рассчитывать на 1050 рублей, повар — от 1100 до 1300 рублей, а диспетчер — от 1400 до 1800 рублей.

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