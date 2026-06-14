Ученые нашли неожиданные преимущества у чтения бумажных книг 1 14.06.2026, 21:53

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У бумажного формата есть когнитивные преимущества.

Исследователи из Токийского университета изучили, как формат чтения влияет на работу мозга. В эксперименте участвовали 25 студентов, которые читали одну часть манги либо в бумажной книге, либо на планшете. Затем участники знакомились со второй частью истории уже во время МРТ-сканирования и отвечали на вопросы по сюжету.

Точность ответов оказалась одинаковой в обеих группах. Однако участникам, читавшим первую часть на планшете, требовалось больше времени, чтобы ответить на вопросы, где нужно было объединить информацию из разных частей повествования.

Сканирование мозга показало, что при чтении второй части истории у любителей бумажных книг были менее активны области мозга, отвечающие за обработку языка и построение связного повествования. Это говорит о том, что мозгу требовалось меньше усилий для понимания и интеграции новой информации.

По мнению авторов работы, причина заключается в физических особенностях бумажной книги. Толщина страниц, фиксированное расположение текста и возможность ощущать прогресс чтения создают для мозга своеобразную «пространственную карту» сюжета. Эти сенсорные ориентиры помогают лучше запоминать события и связи между ними.

У читателей планшетов таких подсказок нет, поэтому мозгу приходится активнее задействовать дополнительные области для восстановления структуры повествования и поиска нужной информации в памяти.

Авторы подчеркивают, что цифровое чтение не ухудшает понимание текста — пользователи планшетов справлялись с заданиями не хуже остальных. Однако для достижения того же результата им требовалось больше времени и когнитивных ресурсов.

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