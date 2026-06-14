Германия деклассировала Кюрасао на ЧМ по футболу 14.06.2026, 22:05

Фото: Getty Images

7:1.

Окончен матч 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Победу со счетом 7:1 в этой игре одержала немецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США.

На шестой минуте Феликс Нмеча открыл счет в этой игре и вывел немецкую команду вперёд. На 21-й минуте Ливано Комененсия забил ответный мяч. На 38-й минуте Нико Шлоттербек забил второй мяч бундестим. На 45+5-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и сделал счет 3:1 в пользу сборной Германии. На 47-й минуте Джамал Мусиала забил четвертый мяч немецкой команды. На 68-й минуте Натаниэль Браун забил пятый гол немецкой команды. На 78-й минуте Йозуа Киммих сделал счет 6:1 в пользу бундестим. На 88-й минуте Дениз Ундав отметился седьмым мячом сборной Германии в этой игре.

После этой игры Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао с 0 очками находится на четвертом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com