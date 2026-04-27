Z-блогер Ремесло вышел из психушки и призвал бороться с путинизмом 1 27.04.2026, 11:49

Илья Ремесло

Останавливаться он не собирается.

Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло после выхода из психиатрической клиники дал интервью журналистке Ксении Собчак.

18 марта в посте в Telegram он обвинил Путина в узурпации власти и призвал его судить, после чего был госпитализирован.

— Я жалею только о том, что не очень правильно расставил акценты. Больше углубился на личностную неприязнь, хотя мы должны бороться с путинизмом как явлением, а не одним Владимиром Путиным. Что он говорит, как говорит, — это не имеет значения, если остается режим, — сказал Ремесло в интервью Собчак.

Он также заявил, что продолжит свою деятельность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com