Z-блогер Ремесло вышел из психушки и призвал бороться с путинизмом

Z-блогер Ремесло вышел из психушки и призвал бороться с путинизмом1
- 27.04.2026, 11:49
Останавливаться он не собирается.
Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло после выхода из психиатрической клиники дал интервью журналистке Ксении Собчак.
18 марта в посте в Telegram он обвинил Путина в узурпации власти и призвал его судить, после чего был госпитализирован.
— Я жалею только о том, что не очень правильно расставил акценты. Больше углубился на личностную неприязнь, хотя мы должны бороться с путинизмом как явлением, а не одним Владимиром Путиным. Что он говорит, как говорит, — это не имеет значения, если остается режим, — сказал Ремесло в интервью Собчак.
Он также заявил, что продолжит свою деятельность.