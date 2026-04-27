27 апреля 2026, понедельник, 12:00
Z-блогер Ремесло вышел из психушки и призвал бороться с путинизмом

1
  • 27.04.2026, 11:49
Илья Ремесло

Останавливаться он не собирается.

Российский пропагандист и Z-блогер Илья Ремесло после выхода из психиатрической клиники дал интервью журналистке Ксении Собчак.

18 марта в посте в Telegram он обвинил Путина в узурпации власти и призвал его судить, после чего был госпитализирован.

— Я жалею только о том, что не очень правильно расставил акценты. Больше углубился на личностную неприязнь, хотя мы должны бороться с путинизмом как явлением, а не одним Владимиром Путиным. Что он говорит, как говорит, — это не имеет значения, если остается режим, — сказал Ремесло в интервью Собчак.

Он также заявил, что продолжит свою деятельность.

