Ультраправый британский активист Томми Робинсон был задержан после возвращения из России 15.06.2026, 4:34

Фото: PA Media

Во время своей поездки в РФ он встречался с отцом Илона Маска.

Ультраправого активиста Томми Робинсона (настоящее имя Стивен Кристофер Яксли-Леннон) задержали в лондонском аэропорту Хитроу сразу после того, как он прилетел из Москвы через Турцию. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление правоохранителей. Сообщается, что во время своей поездки он встречался с отцом Илона Маска.

Робинсон был остановлен и допрошен «в соответствии с антитеррористическим законодательством, призванным предотвратить потенциальные угрозы для Великобритании». Его мобильные телефоны были изъяты для дальнейшей экспертизы. Активист провел под стражей около трех часов, после чего был отпущен.

Пока Томми Робинсон находился в России, в социальных сетях появились связанные с ним аккаунты, которые призывали к протестам после недавнего нападения с ножом в Белфасте.

После задержания Томми Робинсон, которого считают одним из самых известных крайне правых экстремистов, представил себя в социальных сетях жертвой государства, преследующего его за политические убеждения. Он написал, что ему понадобятся деньги на оплату юридических услуг, и попросил сторонников сделать пожертвования.

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