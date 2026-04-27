ГУР показало, как робот «Лють» бьет оккупантов под Покровском 1 27.04.2026, 13:51

На Донецком направлении в районе Покровска спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Iron Group применило наземный роботизированный комплекс «Лють» с установленным боевым модулем.

По данным разведки, систему развернули на передовой позиции для контроля участка. Комплекс отслеживал передвижения российских сил и открывал огонь, обеспечивая прикрытие. Это позволило украинским бойцам безопасно выполнить манёвр и улучшить своё тактическое положение.

Отмечается, что «Лють» выполнял сразу несколько задач: разведку, огневую поддержку и прикрытие, что помогло снизить риски для личного состава. Опубликованные кадры демонстрируют, как роботизированные платформы всё активнее интегрируются в действия спецподразделений на поле боя.

