27 апреля 2026, понедельник, 14:23
Беларусбанк вводит новые правила для карточек

Беларусбанк вводит новые правила для карточек

Ограничения объясняют борьбой с мошенничеством.

С 1 июня 2026 года Беларусбанк меняет правила обслуживания банковских карточек. Одно из главных новшеств – клиенту будут оформлять не больше одной карточки каждого типа.

Ограничение коснется карточек одного типа: клиент сможет иметь не более одной такой карточки. Это правило распространяется в том числе на:

— банковские продукты;

— карточки клубов;

— «Магнит» и карты рассрочки «Магнит».

При этом не будет иметь значения, в какой валюте открыт счет и в какой форме выпущена карточка. Также банк не предусматривает повторный выпуск такой же карточки раньше чем за 3 месяца до окончания срока ее действия.

Беларусбанк также уточнил основания, по которым операции по карточке могут быть приостановлены или прекращены. Речь идет в том числе о блокировке. Подробности в банке не озвучили.

Там объясняют, что это нужно для более быстрой реакции на подозрительные операции и защиты денег клиентов. Такие меры, как следует из сообщения финучреждения, направлены на снижение рисков мошенничества.

Изменится и порядок, по которому клиента могут освободить от ежемесячного или ежегодного вознаграждения за обслуживание карточки.

При принятии решения банк будет учитывать объем безналичных оплат в организациях торговли и сервиса. Важно, что считаться будут операции, совершенные конкретной карточкой или с использованием ее реквизитов.

В обновленных условиях есть еще два важных пункта:

Для карточки «Белкарт-Премиум» изменятся правила оформления: получить ее без платы за обслуживание по военному билету больше будет нельзя.

Обновится порядок подтверждения получения карточки, если ее отправили через РУП «Белпочта». Получение карточки в неповрежденном конверте и без механических повреждений будет подтверждаться ее активацией по правилам пользования.

В Беларусбанке считают, что большинство клиентов не заметят серьезных изменений в обычном использовании карточек. Основной акцент новых правил – безопасность, борьба с подозрительными операциями и схемами, связанными со злоупотреблением банковскими картами.

Подробные обновленные условия и правила пользования карточкой банк разместит на официальном сайте и в отделениях. За консультацией клиенты могут обратиться в контакт-центр по номеру 147 или в ближайшее отделение Беларусбанка.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев