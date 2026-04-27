Самый старый американец раскрыл секрет долголетия 3 27.04.2026, 13:47

Луис Кано

Фото: FOX 5 New York

Нужно соблюдать всего три базовых правила.

Самый старый житель США, которому 111 лет, поделился секретами хорошего самочувствия и долгих лет жизни.

Об этом сообщает Lad Bible.

Луис Кано — американец колумбийского происхождения, признанный 112-м самым старым человеком в мире по версии организацией LongeviQuest. Недавно ему исполнилось 111 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина сохраняет бодрость духа и позитивный взгляд на мир.

Основным «рецептом» долгой жизни мужчина считает отказ от вредных привычек, в частности курения и употребления алкоголя. Сам Луис никогда не курил и советует не злоупотреблять алкогольными напитками. Важным для хорошего самочувствия американец считает полноценный отдых и сон.

Кроме того, Луис верит, что важно оставаться достойным человеком. В понимании мужчины это «хорошее поведение» и хорошее отношение к другим людям.

Льюис Кано никогда не имел высшего образования, однако служил в армии Колумбии, а позже основал собственный бизнес, автобусную компанию. Вместе с женой долгожитель воспитал десять детей. Сегодня его большая семья включает многочисленных правнуков и праправнуков.

Всю жизнь Кано увлекается авиацией и рыбалкой. Сейчас он любит наблюдать за самолетами из окна и наслаждаться спокойствием природы.

