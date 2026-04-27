Самый старый американец раскрыл секрет долголетия

Самый старый американец раскрыл секрет долголетия3
- 27.04.2026, 13:47
Нужно соблюдать всего три базовых правила.
Самый старый житель США, которому 111 лет, поделился секретами хорошего самочувствия и долгих лет жизни.
Об этом сообщает Lad Bible.
Луис Кано — американец колумбийского происхождения, признанный 112-м самым старым человеком в мире по версии организацией LongeviQuest. Недавно ему исполнилось 111 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина сохраняет бодрость духа и позитивный взгляд на мир.
Основным «рецептом» долгой жизни мужчина считает отказ от вредных привычек, в частности курения и употребления алкоголя. Сам Луис никогда не курил и советует не злоупотреблять алкогольными напитками. Важным для хорошего самочувствия американец считает полноценный отдых и сон.
Кроме того, Луис верит, что важно оставаться достойным человеком. В понимании мужчины это «хорошее поведение» и хорошее отношение к другим людям.
Льюис Кано никогда не имел высшего образования, однако служил в армии Колумбии, а позже основал собственный бизнес, автобусную компанию. Вместе с женой долгожитель воспитал десять детей. Сегодня его большая семья включает многочисленных правнуков и праправнуков.
Всю жизнь Кано увлекается авиацией и рыбалкой. Сейчас он любит наблюдать за самолетами из окна и наслаждаться спокойствием природы.