Виталий Пинчук отправляется за океан? 27.04.2026, 12:45

Виталий Пинчук

Белорусский хоккеист покинул минское «Динамо».

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук на своей странице в Instagram попрощался с болельщиками «зубров». Скорее всего, хоккеист продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ.

Пинчук выступал за минское «Динамо» на протяжении шести сезонов — с 2020/21 по 2025/26. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провёл за клуб 252 матча, в которых забросил 73 шайбы и отдал 72 голевые передачи, набрав 145 очков при показателе полезности «+29». В плей-офф на его счету 28 игр, 9 голов и 13 передач — всего 22 очка — при полезности «-1».

Наивысшей результативности нападающий достиг в последних двух сезонах. В сезоне-2024/25 он набрал 43 очка (25+18) в 66 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф отметился 11 очками (5+6) в 11 играх. В сезоне-2025/26 Пинчук установил личный рекорд — 66 очков (31+35) в 65 матчах при полезности «+21», а в восьми матчах плей-офф набрал 7 очков (2+5), приводит статистику форварда «Белорусский хоккей».

