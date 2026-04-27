Пять безумных советов от горе-агрария Лукашенко 6 27.04.2026, 13:06

Диктатор выдает банальности за ценные указания.

Александр Лукашенко прибыл в Наровлянский район, чтобы проинспектировать посевную. Судя по раздаваемым советам, он уверен, что без него в этой стране ни посеять ни пожать не смогут.

Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал приводит его «ценнейшие» мысли, высказанные при инспектировании «Экспериментальной базы «Криничная». «Салiдарнасць» собрала 5 наиболее важных.

Совет №1. «Надо, чтобы была подготовлена почва».

А мы-то думали так по полю раскидать. Спасибо, Александр Григорьвич!

Совет №2. «Тянуть уже не надо, надо сеять».

Хотели до лета подождать, но раз вы настаиваете...

Совет №3. «Главное — хозяйствовать на земле и не забывать о культуре земледелия».

А так бы и дальше занимались бескультурным.

Совет №4. Хранилища должны быть сделаны так, чтобы «вместо сенажа не хранить гнилаж».

Так вот для чего они!

Совет №5. «Надо организация и надо человеческое отношение к скотине».

Хотелось бы еще, конечно, человеческого отношения к человеку, но это уже после скотины.

Ну и напоследок вердикт правителя относительно увиденного на комплексе:

— Дорого. Надо стараться дешевле. Придумать схему, чтобы «зубами грызли цену». Да, можно сказать, строят за свои деньги. Но мы же дотируем сельское хозяйство. Могли бы сэкономить деньги для других проектов.

Дотируем? Могли бы сэкономить на что-то на другое? Да нееет. Куда ж тогда ездить раздавать такие ценнейшие советы?!

