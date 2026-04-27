Land Rover представил новый внедорожник Freelander 2 27.04.2026, 11:57

Показаны первые фото модели.

Обнародованы первые официальные фото Freelander 8 от Land Rover. Семейный внедорожник получит электрифицированные установки.

Land Rover Freelander возвращается в новом формате — теперь это отдельный бренд моделей повышенной проходимости. Именно Freelander 8 станет первенцем в линейке из шести моделей, сообщает сайт Carscoops.

Новый Freelander 8 — совместный проект Jaguar Land Rover и Chery. Его будут выпускать в Китае, однако планируется экспорт и готовятся варианты с рулем слева и справа.

Внедорожник сохранил черты предсерийного Freelander Concept97, которого показали в марте, однако его вид несколько сдержаннее. 5,1-метровое авто имеет высокий капот, короткие свесы кузова и выраженный пластиковый обвес, а вот от дверей, которые открываются против движения, отказались. Дизайн фар, боковин и задних стоек крыши выдержан в духе Land Rover Freelander первого поколения.

Салон Freelander 8 не показали, однако отмечается, что там установят три ряда сидений, а комплектация будет включать систему полуавтономного движения от Huawei. Характеристики Freelander 8 также держат в секрете, но известно, что его платформа iMAX базируется на 800-вольтовой архитектуре Chery E0X и поддерживает электрические и плагин-гибридные установки с быстрой зарядкой мощностью 350 кВт.

