27 апреля 2026, понедельник, 12:51
В Польше сорвали масштабный вброс фальшивых евро

  • 27.04.2026, 12:09
Фото: ABW

Подделки планировали распространять в том числе в Украине.

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши разоблачило организованную преступную группу и предотвратило план по изготовлению и введению в оборот фальшивых евробанкнот на сумму до 360 миллионов, часть из них должны были направить на рынок Украины.

Об этом говорится в сообщении ABW для прессы.

Сотрудники ABW задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к группировке. Во время операции службы вошли в помещения, оборудованные профессиональной линией по производству банкнот.

На месте было изъято, в частности, три тонны специальной бумаги и элементы защиты, которые могли быть использованы для изготовления подделок на сумму до 360 млн евро.

Также были обнаружены пробные банкноты, которые используются для проверки эффективности защитных элементов, например, в банкоматах.

Согласно выводам, часть поддельных денег должна была попасть на украинский рынок.

Во время задержаний также были изъяты наличные в других валютах, коллекционные монеты, а также оружие и боеприпасы.

Задержанным предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе и подделке денег. По ходатайству прокурора суд избрал для двух задержанных трехмесячную меру пресечения в виде содержания под стражей. Остальные лица были освобождены под залог, под надзор полиции, им запрещено выезжать из страны.

Задержанным грозит до 25 лет лишения свободы.

