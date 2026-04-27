В Польше сорвали масштабный вброс фальшивых евро 1 27.04.2026, 12:09

1,654

Фото: ABW

Подделки планировали распространять в том числе в Украине.

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши разоблачило организованную преступную группу и предотвратило план по изготовлению и введению в оборот фальшивых евробанкнот на сумму до 360 миллионов, часть из них должны были направить на рынок Украины.

Об этом говорится в сообщении ABW для прессы.

Сотрудники ABW задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к группировке. Во время операции службы вошли в помещения, оборудованные профессиональной линией по производству банкнот.

На месте было изъято, в частности, три тонны специальной бумаги и элементы защиты, которые могли быть использованы для изготовления подделок на сумму до 360 млн евро.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działając na polecenie małopolskiego wydziału @PK_GOV_PL zatrzymali 4 Polaków w wieku od 44 do 71 lat – członków zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu wyprodukowanie i wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów… pic.twitter.com/gnESHAQZoq — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 27, 2026

Также были обнаружены пробные банкноты, которые используются для проверки эффективности защитных элементов, например, в банкоматах.

Согласно выводам, часть поддельных денег должна была попасть на украинский рынок.

Во время задержаний также были изъяты наличные в других валютах, коллекционные монеты, а также оружие и боеприпасы.

Задержанным предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе и подделке денег. По ходатайству прокурора суд избрал для двух задержанных трехмесячную меру пресечения в виде содержания под стражей. Остальные лица были освобождены под залог, под надзор полиции, им запрещено выезжать из страны.

Задержанным грозит до 25 лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com