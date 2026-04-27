Белорус эффектно нокаутировал соперника на чемпионате Европы по тхэквондо
- 27.04.2026, 12:18
Удар стал главным эпизодом турнира.
Белорусский боец Артем Ковалевский оставил очень яркие впечатления у болельщиков на чемпионате Европы по тхэквондо по версии Международной федерации ITF. Турнир проходил в Греции с 21 по 25 апреля.
Наш парень в полуфинальном поединке сумел нанести не только эффектный, но и эффективный удар сопернику.
Артем выступал в весовой категории до 71 кг и занял в итоге второе место, завоевав серебряную медаль. Но гораздо больше фанаты обсуждали не финальный, а полуфинальный поединок.
Вот как это было:
Как отметили фанаты единоборств в комментариях к видео, с таким ударом у соперника Ковалевского просто не было шансов.
Стоит подчеркнуть, что турнир в греческом Ираклионе оказался успешным для всей нашей сборной. В копилке белорусов сразу восемь медалей.
Помимо Ковалевского серебро завоевали Кира Дризгалович (U14, до 30 кг), Павел Ободенко (U14, до 50 кг) и Владислав Асмыкович (U14, до 40 кг).
На третью ступень пьедестала почета поднялись Дмитрий Астрейко (U18, до 51 кг), Егор Демченко (U18, 63 кг) и Дмитрий Закревский (мужчины, до 71 кг).