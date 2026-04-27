В Минске сносят частный сектор в районе улиц Денисовской и Якубова
- 27.04.2026, 11:39
Что появится на их месте?
Согласно градостроительным документам, в Минске планируют снести усадебную застройку на участке от улиц Денисовской до Якубова. О подробностях проекта рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, сообщают «Минск-Новости».
— Пока это все в перспективе, в предпроектных проработках. Однако на этой территории действительно предполагается сформировать систему тематических парков городского значения, с озеленением и благоустройством территории. Детальным планом в составе парка предусмотрены объекты общественного назначения — науки, культуры, отдыха и развлечений. В рамках реализации этих проектов предусматривается снос усадебной застройки, — сообщил чиновник.
Вместе с тем он уточнил, что заказчик этих работ пока не определен, и обозначить сроки выполнения проекта не представляется возможным.
Напомним, недавно «передумали» сносить частные дома по ул. М. Богдановича из-за изменений в планах строительства четвертой линии метрополитена. Вместе с тем под сносом окажется частная застройка вдоль ул. Орловской, которая попадает в границы производства работ по строительству подземки.
На месте частного сектора в районе улиц Денисовской и Якубова появятся парк и зоны отдыха
На территории у Свислочи в районе улиц Денисовской и Якубова планируется создать парки, общественные пространства и зоны отдыха, а частный сектор пойдет под снос