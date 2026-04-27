«БелАЭС создает новые риски» 27.04.2026, 11:26

Евродепутаты выступили с заявлением в годовщину аварии на ЧАЭС.

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, ее заместители Томас Тобе и Михал Кобоско, а также председатель Делегации по связям с Украиной Пекка Товери и постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси Хельмут Брандштеттер выступили с заявлением по случаю 40-й годовщины катастрофы в Чернобыле. Сайт Charter97.org публикует текст заявления.

«26 марта 2026 года — сорок лет назад мир стал свидетелем одной из самых разрушительных техногенных катастроф в истории человечества. С тех пор Чернобыль стал символом трагедии, напоминанием о важности ответственности и открытости, а также предупреждением об опасности радиации и ее долгосрочных последствиях для поколений.

Взрыв на атомной электростанции привел к распространению радиоактивных осадков по значительной части Северного полушария. Хотя больше всего пострадала Беларусь — почти четверть ее территории оказалась загрязненной — сама катастрофа произошла в Украине. Такие места, как Припять, некогда живой и процветающий город, превратились в символ утраты. Целые деревни исчезли, а тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома за одну ночь. Последствия затронули миллионы людей в разных странах.

Через сорок лет последствия катастрофы все еще ощущаются — в загрязненной земле и в подорванном здоровье людей. Но со временем память об этом может ослабнуть, а вместе с ней — и понимание реального масштаба трагедии. Чернобыль — это не просто страница истории, а трагедия, последствия которой будут сказываться еще на многих поколениях.

В последние годы об этой трагедии снова напомнили новые события. Война России против Украины и постоянные угрозы ядерным объектам — включая оккупацию Чернобыльской зоны в 2022 году и ситуацию вокруг Запорожской АЭС — вновь приблизили мир к опасности ядерной катастрофы.

Атака российских дронов на объект «Новая защитная оболочка» в феврале 2025 года вновь показала, насколько важно соблюдать международные нормы и обеспечивать ядерную безопасность даже во время войны. Любые боевые действия рядом с ядерными объектами опасны не только для региона, но и для всего мира, поэтому устойчивый мир невозможен без надежного контроля в этой сфере.

В эту годовщину хотелось бы подчеркнуть важность предотвращения новых радиационных катастроф. Для этого нужно помнить о Чернобыле не только в памятные даты, но и не позволять его урокам теряться на фоне политики или экономики. Забыть о Чернобыле — значит допустить риск повторения такой трагедии.

Сегодня Беларусь заслуживает особого внимания. При режиме Лукашенко власти преуменьшают последствия катастрофы, ограничивают доступ к медицинской информации и без достаточных оснований объявляют загрязненные территории «чистыми». Это может представлять серьезную угрозу для здоровья людей и указывает на более широкую проблему — последствия Чернобыля не прорабатываются, а замалчиваются.

Белорусской АЭС в Островце создает новые риски, в том числе для граждан стран ЕС. Мы призываем обеспечить полную прозрачность и независимый контроль, прекратить использование и заселение загрязненных территорий.

Международное сообщество должно действовать более решительно. Нужно ужесточить ответственность за сокрытие радиационных рисков и за атаки на ядерные объекты, особенно в условиях незаконной войны России против Украины. Также следует создать независимый открытый глобальный реестр радиационных данных и признать размещение ядерного оружия в Беларуси угрозой общей безопасности.

Спустя сорок лет после Чернобыля военное использование ядерных технологий по-прежнему несет серьезные риски для человечества и планеты. Мы несем ответственность — перед теми, кто пострадал, и перед будущими поколениями. Только через открытость, научную добросовестность и уважение к человеческой жизни мы сможем по-настоящему осмыслить наследие Чернобыля и сделать все, чтобы подобная катастрофа никогда не повторилась», — говорится в заявлении.

