Российские наемники несут огромные потери в Африке 2 27.04.2026, 7:37

Фото: Front de libération de l'Azawad / AP

Кремль выбивают из Мали.

Российский «Африканский корпус», вероятно, терпит одно из самых чувствительных поражений в Мали. По некоторым данным, он вынужден отступить из почти захваченного повстанцами и исламистами города Кидаль. Это бывшая неофициальная столица туарегов, которую нынешние власти страны взяли при поддержке российских наемников в 2023 году. События этих выходных показывают, что российская поддержка не помогла правительству во главе с Ассимой Гоитой стабилизировать ситуацию в стране, пишет «Агентство».

Российская версия

Согласно телеграм-каналу «Африканского корпуса», совместное нападение повстанцев туарегов из «Народного фронта освобождения Азавада» и боевиков группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), которая связана с «Аль-Каидой», началось в субботу около 5:30.

«Для России это стало катастрофой»: российский «Африканский корпус», вероятно, оставляет ключевой для туарегов город Кидаль



Российский «Африканский корпус», вероятно, терпит одно из самых чувствительных поражений в Мали. По некоторым данным, он вынужден отступить из почти… pic.twitter.com/2yMqX8q4iR — Новости «Агентства» (@agents_media) April 26, 2026

По данным «Африканского корпуса», в нападении участвовали около 10−12 тысяч человек. Были предприняты попытки захватить президентский дворец, крупные города страны (Гао, Кидаль, Кати и Севаре).

️Структура Минобороны обвинила западные и украинские спецслужбы в причастности к нападению и заявила об успехе.

«Благодаря мужеству и героизму военнослужащих Африканского Корпуса Вооруженных Сил России удалось предотвратить в Мали „сирийский сценарий“», — сообщил «Африканский корпус».

Потери боевиков он оценил более 1000 террористов. О своих потерях «Африканский корпус» сообщил лишь то, что есть раненые. Сайт ВГТРК Vesti.Ru сообщил о нескольких раненых.

Что происходит на самом деле

Речь идет об одном из крупнейших скоординированных нападений исламистов и туарегов за последние годы.

Даже российские неофициальные источники сообщают о более значительных потерях «Африканского корпуса». Сбит вертолет, экипаж и мобильная огневая группа погибли, утверждает военный блогер Fightbomber. Видео предполагаемого крушения опубликовал «Военный осведомитель».

«Военный осведомитель» также опубликовал кадры со сгоревшими БТР-82А и бронеавтомобилем VP11 «Африканского корпуса», а также захваченного боевиками бронированного грузовика «Торнадо-У».

Туареги сообщили о взятии города Кидаль. Представитель Фронта освобождения Азавада сообщил, что была достигнута договоренность, позволяющая российским наемникам покинуть свой лагерь в районе города. «Военный осведомитель» опубликовал несколько роликов, на которых российская военная техника без боя проезжает мимо ликующих исламистов.

В то же время в заявлении вооруженных сил Мали говорится, что операции по отражению нападений повстанцев все еще продолжаются, в частности в Кидале.

️В ходе нападения, судя по всему, в своей резиденции недалеко от главной военной базы под Бамако был убит министр обороны Мали Садио Камара.

Что это значит?

Если смерть Камары подтвердится, это станет серьезным потрясением для военных лидеров Мали, считает Дженабу Сиссе, научный сотрудник Фонда стратегических исследований. Именно он был одним из архитекторов курса на сближение с Россией, которое занял Гоита после прихода к власти после переворотов 2020 и 2021 годов.

Нападение — удар и для России, считает Ульф Лэссинг, руководитель программы по Сахелю в Фонде Конрада Аденауэра: «Для России это нападение стало катастрофой. Им не удалось предотвратить падение Кидаля — столь символичного для туарегов опорного пункта, и теперь им нужно покинуть этот северный город».

