Президент Финляндии назвал соотношение потерь в войне РФ против Украины 27.04.2026, 8:25

Александер Стубб

Фото: Photothek/Getty Images

Оккупанты теряют до 35 тысяч солдат в месяц.

Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла почти в пять раз больше военнослужащих, чем Украина.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Clash Report.

Он отметил, что ежемесячно Силы обороны уничтожают до 35 тысяч российских оккупантов.

«Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца — извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат», — заявил президент Финляндии.

Он также отметил, что на одного убитого украинского военнослужащего приходится пять россиян.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com