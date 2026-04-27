Президент Финляндии назвал соотношение потерь в войне РФ против Украины
- 27.04.2026, 8:25
Оккупанты теряют до 35 тысяч солдат в месяц.
Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла почти в пять раз больше военнослужащих, чем Украина.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Clash Report.
Он отметил, что ежемесячно Силы обороны уничтожают до 35 тысяч российских оккупантов.
«Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца — извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат», — заявил президент Финляндии.
Он также отметил, что на одного убитого украинского военнослужащего приходится пять россиян.