Минские рейсы из Москвы зацепило снегом 27.04.2026, 10:01

Вылеты задерживаются.

Сильный мокрый снег в Москва повлиял не только на рейсы из аэропорта Внуково, но и на авиасообщение с Минском. По информации онлайн-табло Национального аэропорта «Минск», вылеты из Москвы выполняются с задержками.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия в столице России. В Внуково сообщили, что из-за интенсивного мокрого снега и ухудшения видимости до менее чем 1000 метров экипажи некоторых самолётов приняли решение отложить вылеты до улучшения метеообстановки. Пассажиров при этом высадили из лайнеров и разместили в терминале.

Снегопад в Москве начался в ночь на понедельник, 27 апреля. По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся и 28 апреля: ожидается мокрый снег, усиление ветра и формирование снежного покрова до 5 сантиметров.

Пассажирам, планирующим вылеты между Москвой и Минском, рекомендуют заранее уточнять статус рейсов перед поездкой в аэропорт, поскольку информация на табло может оперативно меняться.

